A Meteolux emitiu um alerta amarelo para este domingo. As autoridades alertam para o risco de inundações no Grão-ducado.

Chuvas torrenciais. Luxemburgo em alerta amarelo

A chuva vai cair todo o dia, à tarde com mais intensidade podendo ocorrer trovoada.

Entre as 7h e as 23h30 a chuva não vai dar tréguas no Luxemburgo. A Meteolux colocou o país em alerta amarelo.

Segundo as previsões, o céu vai manter-se nublado. A chuva vai cair todo o dia, à tarde com mais intensidade podendo ocorrer trovoada.

Até à meia-noite a precipitação pode ultrapassar os 30 l/m². O Serviço de Previsão de Cheias (SPC) da Administração da Gestão da Água já está a monitorizar a eventual acumulação anormal de água. O Meteolux indica um possível risco de inundação.

Ainda neste domingo, o vento soprará, entre 10 e 20km/h, ainda que possam ocorrer rajadas até 60km/h. Os termómetros vão andar entre os 9° de mínima e e 14°C de máxima.

A partir de segunda-feira, as previsões melhoram significativamente, com pouca ou nenhuma precipitação e as temperaturas a subir.