Chuvas torrenciais

Criado grupo solidário no Facebook para sinistrados das inundações

Susy MARTINS Em tempos de catástrofe natural e de desespero, a população do Luxemburgo já demonstrou várias vezes que é solidária.

As inundações desta quarta e quinta-feira não são exceção. Foi criada um página de entreajuda na rede social Facebook, tanto para as pessoas que precisam de apoio como para pessoas que querem ajudar.

Sob o nome “Helef bei Heischwasser” (ajuda nas inundações, em português), este grupo que já reuniu mais de 2.100 pessoas em menos de 24 horas tem-se mostrado muito ativo.

Há pessoas a demonstrar-se disponíveis para ajudar na limpeza de casas, outras que oferecem móveis, roupa, brinquedos, eletrodomésticos ou mesmo um teto. A solidariedade é grande.

Esta página também é uma forma rápida para os sinistrados poderem pedir ajuda. Há relatos de pessoas que perderam todos os seus bens e que tentam desta forma adquirir alguma roupa ou móveis, afim de reiniciar a sua vida.

Para os interessados em ajudar ou para as pessoas que precisam de ajuda urgente, esta página no Facebook é um laço de solidariedade no pós-intempéries que assolaram o Luxemburgo.



