Os residentes da cidade de Echternach vão ser evacuados esta tarde. A decisão acaba de ser tomada pela Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) em colaboração com o burgomestre Yves Wengler.Em Vianden os moradores das imediações do rio Our também estão a ser evacuados.

Chuvas torrenciais

Cidades de Echternach e Vianden parcialmente evacuadas

A cidade de Echternach vai ser evacuada pela CGDIS com o apoio do exército e da polícia. A CGDIS apela à população para não tomar iniciativa própria e para esperar pelo socorro. Os moradores de Echternach que não conseguem sair das suas habitações vão ser retirados com a ajuda das equipas de socorro.

Contactada pela Rádio Latina, fonte da comuna de Echternach disse que a evacuação não se aplica a todos os residentes da cidade, mas apenas aos moradores cujas habitações estão afetadas pelas inundações.

A autarquia de Echternach informa nas redes sociais que as pessoas que estão fechadas nas suas casas vão ser agora evacuadas para o centro cultural Trifolion. Só depois serão transferidas para um albergue seguro. Em declarações à RTL, o burgomestre da comuna de Echternach, Yves Wengler, diz que "vai demorar dois dias até a água desaparecer das ruas da cidade. Várias casas poderão ainda ficar sem luz".

13 Operações de resgate de moradores de Echternach. Foto: Guy Jallay/Luxemburger Wort

Operações de resgate de moradores de Echternach. Foto: Guy Jallay/Luxemburger Wort
Echternach submersa. Foto: Guy Jallay/Luxemburger Wort

Para além de Echternach, as localidades mais sinistradas nesta zona do país são Rosport, Bour e Steinheim. Segundo a CGDIS, nestas localidades está a decorrer uma evacuação voluntária.



Inundações, estradas cortadas e algumas escolas fechadas Segundo as autoridades, a água deverá continuar a acumular esta quinta-feira, apesar da chuva cair com menos intensidade. Toda a informação atualizada.

Até às 13h desta quinta-feira, cerca de 44 pessoas já tinham optado pela retirada das suas e cerca de 250 deverão fazê-lo em breve na comuna de Rosport.

Em Vianden, os moradores das imediações do rio Our também estão a ser evacuados. As pessoas estão a ser levadas para o centro cultural Larei.

Há possibilidade de terem de abrir o muro da barragem, devido à pressão exercida pela água, o que poderá levar a graves inundações.





