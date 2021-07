Cidade de Echternach vai ser evacuada

Os residentes da cidade de Echternach vão ser evacuados esta tarde.

Os residentes da cidade de Echternach vão ser evacuados esta tarde.

A decisão acaba de ser tomada pela Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) em colaboração com o burgomestre Yves Wengler.

A cidade vai ser evacuada pela CGDIS com o apoio do exército e da polícia. A CGDIS apela à população para não tomar iniciativa própria e para esperar pelo socorro.

Para além de Echternach, as localidades mais sinistradas naquela zona do país são Rosport, Bour e Steinheim. Segundo a CGDIS, naquelas localidades está a decorrer uma evacuação voluntária.

Até às 13h, cerca de 44 pessoas já tinham optado pela retirada das suas e cerca de 250 deverão fazê-lo, em breve, na comuna de Rosport.

Em Vianden, os moradores das imediações do rio Our também estão a ser evacuados. As pessoas estão a ser levadas para o centro cultural Larei. Há possibilidade de terem de abrir o muro da barragem, devido à pressão exercida pela água, o que poderá levar a graves inundações.



Segundo as autoridades, a água deverá continuar a acumular esta quinta-feira, apesar da chuva cair com menos intensidade. Até esta manhã, a CGDIS e as equipas policiais tinham realizado mais de 1.200 intervenções em todo o país, que consistiram sobretudo em resgatar ou trazer para segurança pessoas em perigo.

Não há registo de feridos, até ao momento.







