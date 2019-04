Próxima semana será cinzenta e caracterizada por vários períodos de chuva e grande nebulosidade.

Chuva está de regresso esta segunda feira

Próxima semana será cinzenta e caracterizada por vários períodos de chuva e grande nebulosidade.

A chuva estará de volta ao Luxemburgo, a partir da noite de hoje, intensificando-se amanhã, segunda-feira, um pouco por todo o país.



Após o sol ter brilhado últimamente, os aguaceiros vão marcar presença durante os próximos dias, a começar já na noite deste domingo.



A pluviosidade tem tendência a aumentar a partir desta segunda feira e o céu vai apresentar-se bastante nublado. As temperaturas vão oscilar entre os 5 e os 15 graus na terça e quarta-feira mardi et mercredi. Para quinta e sexta-feira as máximas não deverão ultrapassar os 11 graus.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.