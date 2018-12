Quando sair de casa não se esqueça do guarda-chuva. Vai mesmo precisar dele. E, sim, durante toda a semana.

Chuva, chuva e mais chuva durante toda a semana

Quando sair de casa não se esqueça do guarda-chuva. Vai mesmo precisar dele. E, sim, durante toda a semana.

De acordo com as previsões da Meteolux, tempo cinzento, chuva e céu nublado será o cenário com que pode contar desde este domingo até à próxima sexta-feira. As temperaturas máximas oscilarão entre os 9 e os 11 graus.

Na segunda-feira, poderá haver episódios de chuva forte e trovoada à tarde.

Assim, o melhor mesmo é prevenir-se, munir-se de guarda-chuva e conduzir com cuidado na estrada.