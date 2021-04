Christophe Schiltz é o mais novo presidente do Conselho de Estado

Trata-se de Christophe Schiltz, que passou a ser desde hoje o mais novo presidente, ao assumir o cargo aos 42 anos.

Henrique DE BURGO

O Conselho de Estado luxemburguês conta desde esta quarta-feira com um novo presidente. Trata-se de Christophe Schiltz, que passou a ser desde hoje o mais novo presidente, ao assumir o cargo aos 42 anos.

Christophe Schiltz, conselheiro jurídico e membro do Conselho de Estado desde 2013, substitui no cargo a advogada Agnès Durdu, que terminou o seu mandato esta terça-feira.

Para o novo mandato, os dois vice-presidentes nomeados são Patrick Santer (membro desde 2009) e Alain Kinsch (membro desde 2015).

Outra novidade é a entrada do diretor do Conservatório da Cidade do Luxemburgo, Marc Meyers, como novo membro deste órgão consultivo independente em matéria legislativa.



