O acidente aconteceu na CR110 esta segunda-feira, por volta das 12hoo, quando um condutor de um carro que estava a ultrapassar colidiu de frente com um veículo em sentido contrário. O condutor de 59 anos de idade morreu no local do acidente.

Acidente

Choque frontal provoca uma vítima mortal em Clemency

Redação O acidente aconteceu na CR110 esta segunda-feira, por volta das 12hoo, quando um condutor de um carro que estava a ultrapassar colidiu de frente com um veículo em sentido contrário. O condutor de 59 anos de idade morreu no local do acidente.

O condutor de um carro que estava a tentar ultrapassar um veículo em sentido contrário no CR110 por volta das 12h00 de segunda-feira, colidiu de frente com o veículo em sentido contrário.

O homem de 59 anos que estava a ultrapassar, seguia de Dondelange em direcção a Grass, morreu no local do acidente.

O acidente ocorreu depois de uma "longa curva à esquerda", de acordo com a polícia.

O condutor do carro em sentido contrário ficou apenas ligeiramente ferido. Um dos veículos capotou na berma da estrada e a CR110 esteve fechada "durante várias horas".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.