Acidente

Choque em cadeia na A1. Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas

Um grave acidente na A1 por volta do meio-dia desta sexta-feira resultou na morte de uma mulher de 48 anos. Quatro pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave.

O acidente ocorreu entre o túnel Howald e o cruzamento de Gasperich, na A1. Segundo as autoridades, o choque em cadeia aconteceu às 12:15.

O trânsito foi desviado da A1 para a A3, mas a rampa da A1 para a A3 em direção a França está aberta.

Estiveram envolvidos cinco veículos, incluindo um veículo pesado. Segundo informações da polícia, o motorista do camião embateu nos últimos carros que estavam numa fila, provocando o choque em cadeia.

Segundo a RTL, a mulher de 48 anos que morreu devido aos ferimentos no local do acidente, é residente na cidade do Luxemburgo.

O ferido grave foi retirado da viatura pelos bombeiros e encaminhado para o hospital.

Entretanto, a polícia apelou, num outro tweet, para evitar a área e confirmou que o trecho da autoestrada localizado entre o túnel Howald e o cruzamento de Gasperich, na A1, "permanecerá encerrado até a noite".

