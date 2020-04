As equipas hospitalares quiseram levar algum conforto aos doentes que estão nos cuidados intensivos.

CHL pôs doentes com covid-19 a falar com familiares

Ana TOMÁS As equipas hospitalares quiseram levar algum conforto aos doentes que estão nos cuidados intensivos.

Esta Páscoa os doentes com covid-19 hospitalizados no Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) tiveram uma surpresa.

As equipas hospitalares puseram os pacientes em contacto com os seus familiares, com quem puderam falar através de videochamadas.

CHL anuncia saída de primeiro paciente dos cuidados intensivos O paciente continua internado, mas teve alta dos cuidados intensivos na manhã de quarta-feira.

As imagens foram partilhadas, este domingo, no próprio Instagram do CHL e revelam como este pequeno gesto levou algum conforto àqueles que lutam para vencer o novo corinavírus, que além da doença estão impedidos de receber visitas, devido ao risco de contágio.

O casos mais graves estão internados nos cuidados intensivos e foram alguns desses doentes que tiveram a possibilidade de falar com os entes queridos, este fim de semana.

"Neste dia em particular, optamos por partilhar algumas imagens de um "pequeno momento de felicidade" que teve lugar esta sexta-feira [10 de abril] na Unidade de Cuidados Intensivos da CHL (U33). Uma paciente cujo estado de saúde melhorou pôde sentar-se na cadeira e comunicar com a sua família através de um comprimido. Um momento muito bonito que conforta a paciente e a sua família, mas também o pessoal médico", refere a mensagem da publicação no Instagram, ao lado de várias imagens que testemunham o momento.





Atualmente, o Luxemburgo tem confirmados 3.281 casos de covid-19 e 66 vítimas mortais da doença. Mais de 200 pessoas (214) estão hospitalizadas, 31 nos cuidados intensivos, além de 10 doentes do Grande Este, que estão internados nos hospitais luxemburgueses.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.