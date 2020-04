O hospital presta homenagem a todos os seus trabalhadores, com fotos de cada um deles, a preto e branco na sua página de Instagram. Conheça os rostos dos soldados deste hospital.

CHL. Os corajosos na frente da batalha contra o coronavírus

CHL. Os corajosos na frente da batalha contra o coronavírus

Paula SANTOS FERREIRA

Têm bata branca, farda azul e há aqueles que não precisam de fatos especiais mas em comum todos têm máscaras, eles são as tropas avançadas do Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) que diariamente recebem e tratam os doentes com covid-19.

Médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, mas também rececionistas, empregados de limpeza ou informáticos e eletricistas, os seus rostos e o nome estão a ser publicados diariamente, na página do instagram do hospital, em forma de homenagem. 'Behind de Mask' assim se chama a coleção de retratos de todos os seus tabalhadores que direta ou indiretamente lidam com este vírus no CHL. Como os enfermeiros Julie, Natalie, Maya, ou Barri, Elsa do Carmo, os médicos Guillaume Bauer, Juliette Fievez ou Christian Ferreti, a rececionista Maryse, a responsável pelo setor de limpeza do CHL, Cristina, a secretária Lynn ou o informático Éric. Lá também estão Jeff da radiologia ou Marc do serviço de logística. E há muitos mais.

Pela câmara do enfermeiro Paul Foguenne que está no departamento de comunicação do CHL, estes heróis deixam-se fotografar. Aqui ficam alguns deles cujas fotos estão 'expostas' no instragam do CHL. Veja aqui todas.

Além desta homenagem a todos os seus trabalhadores, o hospital está também a implementar uma série de medidas para dar todo o apoio psicológico a todos os seus funcionários, com o objetivo de prevenir vários problemas como ansiedade ou estados depressivos, que crescem em tempos de crise, como esta que se vive agora, com a pandemia.

