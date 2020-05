CHL encerra subunidade de Covid-19, dois meses depois do primeiro doente

A unidade de cuidados intensivos do Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) anunciou que vai encerrar a sua subunidade Covid-19 esta segunda-feira. A notícia foi divulgada no Twitter.

Ana Patrícia CARDOSO A unidade de cuidados intensivos do Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) anunciou que vai encerrar a sua subunidade Covid-19 esta segunda-feira. A notícia foi divulgada no Twitter.

O pior da pandemia do novo coronavírus parece já ter passado. A subunidade de Covid-19 do Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) fecha portas esta segunda-feira, dia 18 de maio.

Resta apenas uma paciente Covid-19 nos cuidados intensivos e esta está isolada numa sala. "Não há, assim, necessidade de manter toda a subunidade por causa de uma pessoa", afirmou uma fonte do CHL ao L'Essentiel.

Esta unidade teve um máximo de 13 pacientes em reanimação, de cada vez, incluindo 10 pacientes entubados (ventilados artificialmente). "O pico da epidemia no nosso departamento foi a 30 de Março, e verificou-se, desde então, uma diminuição", acrescentou.

No Twitter, o CHL agradece a toda a população pela "paciência e disciplina" durante o confinamento. "É graças aos esforços de todos que a nossa capacidade nunca foi excedida, o que explica a taxa de mortalidade muito inferior à que é registada noutros países", pode ler-se.

2 mois après l’admission du 1er patient #Covid_19 en réanimation au #Luxembourg, nous fermons aujourd’hui notre sous-unité Covid-19. Ces derniers mois ont été vifs en émotions, avec une nécessité d’adaptation rapide et continue de l’ensemble de l’équipe médico-soignante. Nous 1/3 pic.twitter.com/j3J7iP963o — réanimation U33 CHL (@ChlU33) May 18, 2020

No entanto, esta unidade hospitalar está "vigilante" e "estará pronta" no caso de uma segunda vaga.

