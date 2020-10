O Centro Hospitalar do Luxemburgo dá conta de um foco de contaminações no serviço de traumatologia e de cirurgia vascular.

CHL confirma oito casos de covid-19 num dos serviços

Susy MARTINS

Num comunicado, a direção do hospital refere que atualmente há oito pessoas infetadas com a covid-19: três funcionários e cinco pacientes que estavam nesse serviço. As pessoas infetadas foram colocadas em isolamento.

A direção garante ainda que todos os pacientes daquele serviço e trabalhadores já foram testados uma primeira vez e que voltarão a efetuar um segundo teste para confirmar o primeiro resultado negativo. Até a situação estar controlada e resolvida, o serviço de traumatologia não acolhe novos pacientes, sendo transferidos para outros serviços do Centro Hospitalar.



