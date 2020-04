O paciente continua internado, mas teve alta dos cuidados intensivos na manhã de quarta-feira.

CHL anuncia saída de primeiro paciente dos cuidados intensivos

Diana ALVES O paciente continua internado, mas teve alta dos cuidados intensivos na manhã de quarta-feira.

O Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) anunciou ontem a saída do primeiro paciente com covid-19 dos seus cuidados intensivos.

A boa notícia foi divulgada pela instituição na rede social Twitter e retomada pela imprensa, numa altura em que o país totaliza 29 mortes associadas ao novo coronavírus e mais de 2.300 casos confirmados.

A fotografia do doente em questão – de costas e com o braço no ar em sinal de vitória – aparece acompanhada das hashtags “esperança” e “mantenhamos a esperança”.

De acordo com o jornal L’Essentiel, que cita o hospital, o paciente continua internado, mas teve alta dos cuidados intensivos na manhã de quarta-feira.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.