China quer criar lua artificial

Uma equipa de investigadores chineses pretende lançar em órbita uma lua artificial para iluminar os céus durante a noite. O satélite será lançado em 2021 sobre a cidade de Chengdu, capital da província de Sichuan (no sudoeste), e terá uma camada reflexiva de forma a projetar luz para a Terra, iluminando as ruas da região durante a noite.

Segundo a agência estatal de notícias chinesa, os investigadores estimam que a lua artificial será oito vezes mais luminosa do que a Lua e está prevista orbitar a 500 km da Terra, muito mais perto que a 'real' (380 mil quilómetros). De acordo com os investigadores, a lua artificial poderia ajudar a reduzir os custos de eletricidade em 173 milhões de dólares por ano, além de ser útil em situações de catástrofes naturais ou apagões. Ainda assim não será suficiente para iluminar totalmente o céu de Sichuan mas é expectável alguma claridade "percetível ao olho humano, será um quinto das luzes normais na via pública", explica Wu Chunfeng, da Tian Fu New Area Science Society, ao jornal China Daily.

Os cientistas pretendem testar o projeto numa área não habitada, de forma a que os feixes de luz não interfiram para já com as populações e com áreas de observação espacial na Terra.





