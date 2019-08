As mães passam agora mais tempo no local de trabalho.

Cheques-serviço contribuem para aumento do emprego das mulheres

Manuela PEREIRA

Há cada vez mais mulheres no mercado de trabalho, graças aos cheques-serviço acolhimento. A conclusão é de um estudo do Instituto Luxemburguês de Investigação Socioeconómica (LISER) e da Universidade do Luxemburgo.

A medida “teve efeitos positivos na empregabilidade das mães de crianças de tenra idade”. A taxa de emprego cresceu entre quatro e sete pontos percentuais. As mães também passam agora mais tempo no local de trabalho. Em média, “mais três horas por semana” do que há dez anos, revelam os investigadores.

Mas essa “evolução positiva não é harmonizada. É mais evidente nas mães com “baixo nível de escolaridade, de nacionalidade estrangeira e que educam os filhos sozinhas”.

Os cheques-serviço de acolhimento foram criados em 2009. O principal objetivo deste subsídio do Estado é garantir a guarda extracurricular das crianças acessível a um maior número possível de pais e facilitar-lhes a conciliação entre vida profissional e familiar, para reduzir, a longo prazo, as desigualdades entre as crianças.