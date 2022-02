Cada paciente só tem o direito de receber uma visita por dia, durante uma hora.

CHEM volta a permitir visitas aos doentes

Susy MARTINS

As visitas no Centro Hospitalar Emile Mayrisch (CHEM) retomaram. Duas semanas após ter suspenso as visitas aos pacientes, para evitar a propagação da covid-19, que se tornou mais contagiosa devido à variante Ómicron, a direção decidiu retomar as visitas.

No entanto, é preciso respeitar algumas condições. Continua a ser válido o regime 3G+ nos hospitais, ou seja os visitantes para além de apresentar um certificado válido, têm ainda de realizar um teste rápido no local.

Para além disso, cada paciente só tem o direito de receber uma visita por dia durante uma hora, sendo que as visitas se realizam entre as 15h e as 19h.

Estas medidas são válidas para os três centros, em Esch-sur-Alzette, Niederkorn e Dudelange.



