Medidas de contenção

CHEM suspende visitas devido ao alto contágio da variante Omicron

Suspensão está em vigor até novo aviso. Há exceções: na maternidade, na pediatria e para doentes terminais.

A partir desta sexta-feira, 28, o Centro Hospitalar Emile-Mayrisch (CHEM) suspendeu as visitas aos três centros, em Esch-sur-Alzette, Niederkorn e Dudelange, para evitar a propagação da covid-19, que se tornou mais contagiosa devido à variante Omicron.

O CHEM anunciou que se tornou necessário "tomar medidas de precaução adicionais" para "proteger os seus pacientes e também os funcionários".

No entanto, há exceções: na maternidade, o pai ou o acompanhante podem entrar; na pediatria, são admitidos dois visitantes durante as visitas, das 15h às 19h; para doentes terminais (apenas com consentimento médico) as visitas são autorizadas a qualquer momento; as crianças podem fazer visitas no fim do dia.

É necessário levar máscaras FFP2 e o CHEM exige a apresentação do CovidCheck e documento de identidade. É realizado um autoteste à entrada.

As necessidades dos pacientes não foram esquecidas e, por isso, foi criado um serviço de bagagem para os doentes. A encomenda pode ser deixada diariamente, das 11h às 18h e os "pertences pessoais são entregues à pessoa no mesmo dia", indica o CHEM.

A suspensão está em vigor até novo aviso.

