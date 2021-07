Alemanha é o país mais afetado pelas cheias da semana passada na Europa.

Cheias

Mais 22 bombeiros do Grão-Ducado apoiam operações de limpeza na Alemanha

Uma equipa de 22 bombeiros da corporação grã-ducal (CGDIS) partiu este domingo para a região de Nürburgring, na Alemanha, fortemente afetada pelas inundações da última semana.

Ao mesmo tempo que vários elementos do Exército e bombeiros luxemburgueses ainda prestam auxílio às populações do Grão-Ducado afetadas pelas inundações da semana passada, a solidariedade estende-se também à vizinha alemanha, o país mais afetado pelas cheias da semana passada que afetaram o centro da Europa.

Grupo de 22 elementos ficará até meio desta semana. Foto: CGDIS

O grupo de 22 elementos ficará pelo menos até meio desta semana para ajudar as operações de limpeza e resgate no terreno e também "para aliviar a primeira equipa do Luxemburgo" que já se encontra neste local há várias dias, indicou a CGDIS, num tweet publicado este domingo. A equipa é constituída por bombeiros, enfermeiros e motoristas de ambulância.

[Auslandsmission] Eng Relève vu 22 Persounen ass haut am spéiden Nomëtte Richtung Nürburgring gefuer fir déi éischt Equipe aus Lëtzebuerg ofzeleisen. Dorënner si Pompjeeën, Infirmier’en an Ambulancier’en. D’Missioun wäert sech ob mannst bis Mëtt nächst Woch verlängeren. pic.twitter.com/FYpEkLpkpu — CGDIS (@CGDISlux) July 18, 2021

Segundo o último balanço, há cerca de 160 mortos na Alemanha e há ainda pessoas desaparecidas. A chanceler Angela Merkel prometeu este domingo "ajuda urgente" às vítimas das inundações no oeste do país, cujos efeitos descreveu como "surreais".

