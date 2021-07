Iniciado no final de 2018 a fim de alertar a população no caso de uma situação de emergência com impacto na segurança pública, a aplicação GouvAlert.lu. não parece estar a cumprir plenamente a sua missão.

Cheias

GouvAlert enviou aviso oito horas após o alerta vermelho e não chegou a toda população

Jean-Michel HENNEBERT Iniciado no final de 2018 a fim de alertar a população no caso de uma situação de emergência com impacto na segurança pública, a aplicação GouvAlert.lu. não parece estar a cumprir plenamente a sua missão.

De acordo com as informações que o Luxembourg Wort teve acesso, uma mensagem de alerta foi efectivamente enviada à população, mas apenas por volta das 23 horas de quarta-feira e a um número limitado de pessoas.



Dois anos e meio após o seu lançamento, a ferramenta governamental oficialmente encarregada de avisar diretamente os cidadãos em caso de uma situação de emergência "com impacto na segurança pública" está a lutar para cumprir a sua missão principal. Já que se uma mensagem de alerta foi efectivamente enviada na quarta-feira à noite, foi enviada "por volta das 23 horas" e apenas "às pessoas que descarregaram a aplicação", disse o Ministério do Interior na quinta-feira.

Estes dois factos baseiam-se em dados transmitidos pelo Serviço de Bombeiros e Salvamento do Grão-Ducado (CGDIS) e confirmados por Luc Feller, o alto comissário para a protecção nacional, contactado na quinta-feira pelo Luxemburger Wort, mas levantam várias questões. Por um lado, a hora do alerta, que veio oito horas após o alerta vermelho emitido pelo MétéoLux e o SMS enviado pelo CGDIS a todos os presidentes de câmara. E em segundo lugar, o facto de apenas um número limitado de pessoas ter efetivamente recebido este alerta.

Cheias são o resultado de "uma falha monumental do sistema" As alterações climáticas aumentam agora o risco de as chuvas sazonais se tornarem catastróficas. Numa Europa mais quente, os cientistas esperam que as chuvas fortes se tornem ainda mais intensas e que as cheias se tornem mais frequentes.

Embora o pedido tenha oficialmente como objetivo "divulgar alertas sobre incidentes importantes que ocorrem à escala nacional", só é acessível numa base voluntária.

Embora o ministério chefiado por Taina Bofferding (LSAP) não pudesse dizer quantas pessoas tinham descarregado o GouvAlert para os seus smartphones, não fez segredo da existência de avarias técnicas. "Várias pessoas no ministério, muito próximas da Segurança Civil e assinantes desta aplicação, não receberam nada", admite um porta-voz. O fracasso foi também observado por vários membros da redacção do Luxembourg Wort.

Note-se que esta não é a primeira vez que a eficácia deste sistema, que foi criado no final de 2018, é posta em causa. No início de 2020, durante as inundações no leste do país, foram feitas as mesmas perguntas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.