Os formulários para solicitar a ajuda financeira decidida pelo Conselho extraordinário do Governo a 15 de julho estão agora disponíveis.

Cheias

Disponíveis formulários para compensação de danos causados por catástrofe natural

Os formulários para solicitar a ajuda financeira decidida pelo Conselho extraordinário do Governo a 15 de julho estão agora disponíveis.

As famílias, empresas e explorações agrícolas afectadas pelas inundações no Luxemburgo nas últimas 48 horas podem agora solicitar uma compensação através deste formulário on-line.

Na quinta-feira à noite, o primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel, anunciou que o Luxemburgo tinha sido colocado num estado de catástrofe natural. Depois de uma reunião extraordinária, o Conselho de Governo anunciou disponibilizar 50 milhões de euros para compensação de estragos.

Qualquer empresa artesanal, comercial, turística ou industrial que tenha sofrido danos como consequência direta da catástrofe natural pode receber ajuda financeira para reparar os danos sofridos, o que pode incluir danos materiais em bens como edifícios, equipamento, maquinaria ou stocks.

Inundações. Governo anuncia cinco medidas de apoio a famílias, empresas e autarquias Depois de uma reunião extraordinária, o Conselho de Governo anunciou disponibilizar 50 milhões de euros. Saiba quais são as medidas.

O Conselho de Governo decidiu ainda que o regime de desemprego parcial em casos de força maior pode ser aplicado a qualquer empresa que, devido ao mau tempo, esteja a passar por dificuldades económicas ou seja incapaz de continuar a sua atividade habitual.

Também os municípios podem aceder aos formulários disponíveis a fim de receberem apoios pelos danos causados a bens municipais como resultado do mau tempo.

Embora as várias administrações tivessem revelado as medidas específicas a serem tomadas no seu campo de acção, o link colocado em linha na sexta-feira à noite centraliza-as.



Guichet.lu é o portal governamental para cidadãos e empresas que fornece detalhes práticos e formulários para os vários procedimentos administrativos do Estado.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.