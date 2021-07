Célula de crise constituída pelo Governo e autoridades de socorro reuniu-se pela última vez esta segunda-feira para fazer o ponto de situação das cheias no Grão-Ducado.

Cerca de 250 famílias continuam sem eletricidade

Célula de crise constituída pelo Governo e autoridades de socorro reuniu-se pela última vez esta segunda-feira para fazer o ponto de situação das cheias no Grão-Ducado.

Cinco dias após as "piores cheias de que o Luxemburgo tem memória" ainda existem cerca de 250 agregados familiares em todo o país sem eletricidade. Em comunicado enviado esta segunda-feira, a célula de crise refere que as equipas CREOS estão nos devidos locais para restaurar a energia elétrica o mais rapidamente possível.

Apesar da situação mais calma, os trabalhos de limpeza vão continuar nas próximas semanas. Vários troços de estradas permanecem atualmente encerrados ao trânsito e não devem ser acedidas, refere a célula de crise no comunicado.

Em conferência de imprensa esta segunda-feira, a ministra do Ambiente, Carole Dieschbourg, considerou que as cheias da semana passada froam as "piores de que o Luxemburgo tem memória". E tal como o Meteolux já tinha confirmado ao Contacto na semana passada. Carole Dieschbourg previu ainda que o fenómeno climático extremo deverá repetir-se no futuro devido ao aquecimento global.

O Governo e as segurandores ainda fazem contas ao valor final dos prejuízos, mas a estimativa é de 50 millhões de euros. O mesmo valor foi disponibilizado pelo Governo às famílias e empresas que sofreram os efeitos do mau tempo.

Na quinta-feira o primeiro-ministro Xavier Bettel declarou o cenário de "catástrofe natural" no país, onde Echternach e Vianden tiveram se ser parcialmente evacudadas e outras dezenas de comunas ficaram também sofreram grandes impactos devido à subida do nível das águas devido às fortes chuvas. Não há registo de feridos e mortes.

No comunicado, a ministra do Interior, Taina Bofferding, agradece ainda mais uma vez a todos os profissionais e voluntários envolvidos nas operações, sublinhando "em particular a todos os indivíduos privados que ajudaram os seus concidadãos e que demonstraram assim uma grande solidariedade e civismo".

Solidariedade que se estendeu, aliás, à Alemanha onde uma equipa da corporação de bombeiros grã-ducal está a prestar ajuda nas operações de limpeza, na região de Nürburgring.

