Cheias

Célula de crise. Nível das águas estabilizou

Susy MARTINS

A célula de crise ativada pelo Governo reuniu-se novamente na quinta-feira à noite por volta das 19:30, para analisar a situação das intempéries no país, apenas uma hora depois de Bettel ter declarado situação de "catástrofe natural" e acionado um pacote de 50 milhões a quem sofreu os impactos das forte chuvas de quarta-feira.

Presidida pela ministra do Interior, Taina Bofferding, a célula reviu os desenvolvimentos da situação nas regiões sinistradas e decidiu manter a coordenação entre os diferentes intervenientes que se encontram nas zonas afetadas pelas intempéries. A situação no Luxemburgo estabilizou nas últimas horas com a chuva a abrandar e o sol e bom tempo previstos para o fim de semana.

Apesar disto, será preciso esperar alguns dias para que os níveis da água voltem ao normal. Ao mesmo tempo, persiste o risco de um ligeiro aumento dos níveis de água nas zonas ribeirinhas. No entanto, na maioria dos casos já se atingiu o nível máximo.



