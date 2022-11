Este fundo existe desde 2002 e já foi ativado cerca de 80 vezes devido a catástrofes naturais, como inundações, incêndios ou ainda tempestades.

Fundo de apoio

Cheias 2021. UE desbloqueia 1,8 milhões de euros para o Luxemburgo

O Conselho da União Europeia (UE) deu o seu aval para desbloquear uma ajuda financeira de 1,8 milhões de euros a favor do Luxemburgo. O objetivo é contribuir paara o financiamento da reparação dos danos causados pelas inundações que assolaram o Grão-Ducado em meados de julho de 2021.

Uma informação avançada pelo Ministério das Finanças que sublinha que a ajuda financeira provém do fundo de solidariedade, e que será transferida logo que o Parlamento Europeu der luz verde.

A ministra das Finanças, Yuriko Backes, mostra-se satisfeita com esta decisão, acrescentando que se trata de “um gesto fortemente apreciado que demonstra a solidariedade europeia com o Grão-Ducado”.

As inundações dos dias 14 e 15 de julho de 2021 provocaram danos no valor de cerca de 120 milhões de euros no Luxemburgo.



