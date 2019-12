A fotografia do ministro dos Negócios Estrangeiros com um grupo de imigrantes nigerianos voltou a pôr o racismo na ordem do dia com a deputada Sylvie Mischel a acusar o governo de tratar melhor os refugiados do que os luxemburgueses.

"Chegou a hora de o país voltar ao que era". Deputada da ADR acusada de racismo nas redes sociais

Na origem da controvérsia está a fotografia que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, publicou no Facebook com um grupo de 40 refugiados da Nigéria acolhidos no Grão-ducado.

"Quase todas estas pessoas estavam presas há meses ou há anos na Líbia. O nosso país dá uma nova oportunidade a todos para reconstruirem uma vida nova", escreveu a assinalar a visita ao centro de acolhimento.

A imagem não caiu bem à deputada Sylvie Mischel. A também vice-presidente dos reformistas do ADR, conhecida pelas posições extremistas, fez questão de republicá-la com uma legenda de vários parágrafos.

"O primeiro painel eleitoral socialista para 2023", acrescentou à imagem. "Também há muita miséria aqui, não resolver este problema interessa à Gâmbia", insinuou desprezando a verdadeira origem das pessoas retratadas. "Chegou a hora de fazer o país voltar ao que era", escreveu na publicação partilhada por mais de 100 pessoas.

Em entrevista à RTL, o presidente do ADR Jean Schoos distanciou-se da tomada de posição que não espantou o hómologo do LSAP. Também nas redes sociais, Franz Fayot saiu em defesa de Jean Asselborn.

"Não ficaria envergonhado se a imagem fosse mesmo a imagem de campanha do LSAP para as eleições de 2023 porque mostra solidariedade com pessoas que precisam de ajuda. Mostra generosidade e empatia", reagiu o deputado que acusou o ARD de estar cada vez mais próximo do partido de extrema-direita francês de Marine Le Pen, Rassemblement National.