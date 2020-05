Treze países receberam 170 cidadãos que estavam retidos em Cabo Verde.

Chegaram 75 pessoas no voo de repatriamento de Cabo Verde para o Luxemburgo

Mais de uma centena de cidadãos e residentes no Luxemburgo chegaram ao Grão-Ducado, esta terça-feira, num voo de repatriamento.



Na sequência da suspensão dos voos comerciais de ligação a Cabo Verde devido à atual crise pandémica da covid-19, muitos cidadãos e residentes no Luxemburgo, bem como muitos outros cidadãos europeus, viram-se retidos no arquipélago africano.

Neste contexto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e dos Assuntos Europeus organizou esta terça-feira, 5 de maio, um novo voo especial de repatriamento de Cabo Verde para o Luxemburgo, com escalas na Praia e na ilha de São Vicente.

Assim, 170 pessoas de diferentes nacionalidades foram repatriadas para a Europa, dos quais 75 são nacionais e residentes no Luxemburgo. No mesmo voo vêm ainda pessoas com destino a França, Alemanha, Bélgica, Suíça, Países Baixos, Portugal, Noruega, Suécia, Dinamarca, Espanha, Itália, Áustria e Finlândia.

Tal como no voo de 25 de Março de 2020, este segundo voo especial de repatriamento de Cabo Verde para o Luxemburgo teve lugar após a ativação do Mecanismo de Protecção Civil da União Europeia.

À chegada ao aeroporto de Findel, foram tomadas todas as disposições, em cooperação com o Ministério da Saúde e as várias embaixadas envolvidas, para assegurar um regresso sem problemas e sem sobressaltos dos repatriados aos respetivos países de residência.

Segundo o ministério, em comunicado, "na véspera do Dia da Europa, que será celebrado a 9 de Maio, esta operação está a ser levada a cabo num espírito de solidariedade e cooperação europeia".

