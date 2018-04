Pressão, stress, cansaço e negligência estão na origem dos acidentes de trabalho na construção civil. Alguns acabam mesmo com a vida dos trabalhadores.

Chefias pressionam trabalhadores para terminar obras mais cedo

Henrique DE BURGO Pressão, stress, cansaço e negligência estão na origem dos acidentes de trabalho na construção civil. Alguns acabam mesmo com a vida dos trabalhadores.

Mais um acidente mortal no setor da construção civil no Luxemburgo. Um homem de 52 anos morreu no passado dia 10, vítima de uma queda de um andaime, a quatro metros de altura. O acidente ocorreu numa obra em Kirchberg, na capital. As causas do acidente mortal não foram ainda divulgadas pelas autoridades. No início do ano, um outro trabalhador, de 26 anos, morreu também depois de uma queda numa obra em Clervaux.

De acordo com os últimos números da Inspeção de Trabalho e das Minas, os acidentes de trabalho provocaram 15 mortos no setor da construção, em 2016. A urgência em construir, associada à pressão sobre os trabalhadores, é uma das razões apontadas para os acidentes.

“Quando há atraso na entrega de uma obra há multas, mas também há prémios por cada dia a menos em que uma obra é entregue. Há chefes que chegam a receber 10 mil euros por cada obra entregue antes do previsto. Existe uma grande pressão sobre os pedreiros e os ajudantes, que às vezes têm de fazer trabalhos de outras pessoas formadas, o que é ilegal. Isto acaba por gerar ansiedade e prejudica a pessoa física e emocionalmente. Se não estão bem, acontecem os acidentes. Às vezes há até mesmo ataques cardíacos por causa do stress”, disse ao Contacto a secretária-sindical da LCGB, Liliana Bento.

Joaquim (nome fictício) trabalha numa das maiores empresas de construção do Luxemburgo, Félix Georgetti. O imigrante português, que prefere falar sob anonimato, diz que o stress chega a ser “extremo”.

“Há casos de stress extremo entre as chefias e o pessoal, todos os dias. A pressão sobre os trabalhadores é de tal forma que pode levar a desastres. Se as entidades patronais soubessem o que se passa com as chefias, isto não acontecia”, desabafa.



Foto: Guy Wolff

Gilberto (nome fictício) trocou o Porto pelo Luxemburgo há 19 anos. Desde que chegou que trabalha na construção civil, sempre na mesma empresa. Diz não se sentir pressionado porque trabalha numa oficina de uma construtora. Do que fala com os colegas que estão nos estaleiros, a pressão aumenta sobretudo “quando chega a altura das férias”. “É mandar betão para cima e depois acontecem certos acidentes”, lamenta.

A culpa é “do dinheiro que circula às escondidas entre as promotoras, os patrões, os chefes de obra e os chefes de equipa. Muitos chefes recebem no fim das obras, entregues antes do tempo, balúrdios de dinheiro e só dão 70 ou 80 euros a certos empregados”, critica.

Mas a pressão também é feita pelos colegas. “Formam-se grupos que exercem pressão sobre os colegas com mais idade ou sobre os trabalhadores que chegaram mais recentemente ao Luxemburgo”, refere Liliana Bento. Além da pressão, a negligência e o cansaço são outras das principais causas dos acidentes de trabalho.

“Há estudos que provam que o excesso de cansaço tem exatamente o mesmo efeito do que o excesso de álcool. A nossa posição é alertar as pessoas para tentarem conciliar a vida profissional de forma equilibrada com a vida pessoal e familiar. Em caso de pressão, os trabalhadores podem recorrer aos sindicatos ou procurar um delegado sindical na empresa”, conclui a sindicalista.