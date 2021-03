Só no primeiro fim de semana do confinamento registaram-se picos de 230% no número de chamadas efetuadas através da rede fixa nacional e de 60% nas redes móveis.

Chamadas telefónicas aumentaram 60% durante o confinamento

Henrique DE BURGO Só no primeiro fim de semana do confinamento registaram-se picos de 230% no número de chamadas efetuadas através da rede fixa nacional e de 60% nas redes móveis.

O número de chamadas telefónicas entre as diferentes operadoras no Luxemburgo aumentou 60% durante o confinamento, entre meados de março e final de maio do ano passado. Esta é uma das principais conclusões de um relatório sobre o impacto da crise sanitária nos serviços de comunicações eletrónicas, divulgado esta terça-feira pelo Instituto Luxemburguês de Regulação (ILR).

No seu relatório, o ILR refere que durante o primeiro fim de semana do confinamento registaram-se picos de 230% no número de chamadas efetuadas através da rede fixa nacional e de 60% nas redes móveis. Já as chamadas internacionais registaram um aumento de 80% nas redes fixas e de 50% nas redes móveis.

Relativamente ao tráfego de dados na internet, no início do confinamento também houve um aumento acentuado do volume de carregamentos (uploads), em mais de 100%, estabilizando-se depois numa média de 10% acima do tráfego normal.

Nos descarregamentos (downloads) houve um aumento inicial de 50%, baixando depois para 20% acima das operações habituais.Em sentido inverso, o ILR observou uma queda de 30% nas mensagens de texto enviadas durante o confinamento, sobretudo devido às migrações para plataformas como Skype, Facebook, WhatsApp ou Teams.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.