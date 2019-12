O sindicato dos funcionários públicos lembra, em comunicado, que as famílias foram as mais prejudicadas pela última reforma fiscal.

CGFP rejeita mais encargos fiscais para as famílias

Susy MARTINS O sindicato dos funcionários públicos lembra, em comunicado, que as famílias foram as mais prejudicadas pela última reforma fiscal.

A Confederação Geral da Função Pública (CGFP) acusa o governo de omitir a promessa de compensar, com medidas sociais, a subida do imposto sobre os combustíveis.

Embora ainda se desconheçam alguns pormenores sobre a reforma fiscal do governo, a CGFP suspeita que o documento vai acabar por prejudicar as famílias. A central sindical da função pública avisa, desde já, que isso seria “inaceitável”.

O sindicato dos funcionários públicos lembra, em comunicado, que as famílias foram as mais prejudicadas pela última reforma fiscal.

A CGFP aponta o exemplo do aumento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), de 15% para 17%, e do lançamento do imposto de 0,5%, destinado a financiar a nova Caixa para o Futuro das Crianças.

Quanto ao já anunciado aumento do imposto sobre os combustíveis, o sindicato lamenta que ele não seja acompanhado, ao contrário do prometido, por medidas sociais compensatórias, em prol dos mais carenciados.

O imposto sobre os combustíveis foi introduzido em maio deste ano e vai aumentar em 2020. A subida, de 1 a 3 cêntimos para a gasolina e de 3 a 5 cêntimos para o gasóleo, deve acontecer entre fevereiro e abril.

A CGFP congratula-se com a ambição ambiental do governo, traduzida no combate às alterações climáticas, mas considera que não pode ser ignorada a justiça social.