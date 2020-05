“O teletrabalho na Função Pública é uma prioridade política”. Uma afirmação do ministro da Função Publica, Marc Hansen, durante uma reunião por videoconferência com a Confederação Geral da Função Pública (CGFP).

CGFP a favor do teletrabalho na Função Pública, mas sob certas condições

Susy MARTINS “O teletrabalho na Função Pública é uma prioridade política”. Uma afirmação do ministro da Função Publica, Marc Hansen, durante uma reunião por videoconferência com a Confederação Geral da Função Pública (CGFP).

O sindicato que defende os interesses dos funcionários refere num comunicado que não se opõe a esse método de trabalho a partir de casa, numa era em que a digitalização se torna cada vez mais incontornável.

No entanto, frisa que é preciso regulamentar melhor o teletrabalho, até porque a legislação aponta algumas lacunas.

Segundo a CGFP, o teletrabalho, ao qual muitas empresas e o Estado recorreram durante a crise pandémica, não se pode manter no mesmo quadro após o retorno gradual ao local de trabalho, até porque continua a haver vários pontos que têm de ser esclarecidos.

Para o sindicato é preciso alternar o teletrabalho com dias a trabalhar a partir do escritório. Seria uma forma de contornar o isolamento social. Também é preciso manter a separação entre vida privada e profissional.

Daí ser importante inscrever na lei o direito à desconexão, ou seja, mesmo se o funcionário está a trabalhar a partir de casa, não tem de estar sempre acessível.

Segundo a CGFP também é preciso evitar mecanismos de controlo exagerados por parte dos superiores, colocando os trabalhadores em demasiado stress.Estas são algumas das observações partilhadas pela CGFP ao ministro da Função Pública.

Ambas as partes concordaram que o teletrabalho pode ter um papel mais importante no futuro e que, no entanto, é preciso primeiro analisar todos os contornos.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.