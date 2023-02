Um bombeiro voluntário da Equipa de Intervenção Humanitária fará parte de uma missão de avaliação das Nações Unidas, anunciou o diretor-geral do CGDIS, Paul Schroeder.

Sismo

Luxemburgo. CGDIS mobiliza ajuda para a Turquia

Depois dos terramotos de segunda-feira na Turquia e na Síria, que mataram pelo menos 4.800 pessoas, o Serviço de Incêndios e Salvamento do Luxemburgo (CGDIS) colocou o seu grupo de intervenção em pré-alerta, explicou o diretor-geral do organismo, Paul Schroeder, na Rádio RTL, esta terça-feira de manhã.

"Depois de termos obtido luz verde da nossa ministra do Interior, Taina Bofferding (LSAP), avaliámos quais seriam as necessidades", explicou Paul Schroeder. O responsável disse à estação que um bombeiro voluntário da Equipa de Intervenção Humanitária (HIT) será enviado para a Turquia para ajudar a restaurar as redes de comunicação.

No entanto, o Luxemburgo não enviará cães de salvamento. "As equipas que são enviadas para o terreno obedecem a um padrão. Uma equipa de 40 a 60 pessoas deve ser capaz de trabalhar 24 horas por dia. Neste momento, não podemos dar-nos ao luxo de montar este tipo de missão. É por isso que estamos a colaborar numa missão que requer menos pessoas", afirmou à Rádio RTL.

Há vítimas luxemburguesas? O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Grão-Ducado do Luxemburgo indica que, nesta fase, nenhum luxemburguês contactou a Assistência Consular ou a Embaixada em Ancara. Até agora, nenhum luxemburguês declarou ao ministério a sua estadia na Turquia. Segundo o registo nacional de pessoas singulares, a 31 de dezembro de 2022 estavam registadas 42 pessoas de nacionalidade luxemburguesa na Turquia. "O Luxemburgo é solidário com os seus amigos e parceiros na região", escreveram o primeiro-ministro, Xavier Bettel (DP), e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn (LSAP), no Twitter esta segunda-feira.

Vários países europeus enviaram cães e equipamento para ajudar nas buscas na Turquia, como relatou o jornalista da Reuters, Antony Paone, nas redes sociais.

A França enviou 139 trabalhadores franceses da proteção civil para a Turquia, de acordo com a mensagem do ministro do Interior, Gérald Darmanin, no Twitter.

A União Europeia (UE) também ofereceu assistência de emergência à Turquia, ativando o seu mecanismo de proteção civil, mobilizando as equipas de busca e salvamento dos países membros.

"O sistema de satélites Copernicus da UE foi também ativado para fornecer informações cartográficas geo-espaciais de emergência às equipas de salvamento. A UE está pronta a apoiar as populações afetadas na Síria, onde também há vítimas, através dos seus programas de ajuda humanitária", afirmou também numa declaração o Alto Representante da UE, Josep Borrell, e o Comissário da UE para a Gestão de Crises, Janez Lenarčič.

Artigo publicado originalmente no Virgule e traduzido para o Contacto por Ana Tomás.

