O sismo que atingiu a Turquia e Síria na semana passada fez mais de 35 mil vítimas mortais, até ao momento.

Sismo

CGDIS envia terceiro elemento para a Turquia

A Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) enviou um terceiro elemento da sua equipa de intervenção humanitária para zona sísmica na Turquia.

O especialista em logística partiu do Luxemburgo no domingo, tendo sido destacado no âmbito da rede de parceria humanitária internacional das Nações Unidas, da qual a CGDIS faz parte.

Na sexta-feira passada, a CGDIS já tinha enviado um especialista em logística para a Turquia. Dias antes, um bombeiro voluntário luxemburguês também integrou a missão de avaliação e coordenação de desastres das Nações Unidas no terreno.



