CGDIS chamada a intervir a cada nove minutos

Diana ALVES

A Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) interveio mais de 60 mil vezes em 2019.

O relatório anual do organismo, divulgado hoje, dá conta de um total de 60.979 operações, o que corresponde a 167 por dia. Feitas as contas, isto dá, em média, uma a cada nove minutos. Em 88% dos casos (53.568), tratou-se de intervenções urgentes de ambulâncias, com a assistência de equipas First-Responder ou SAMU.

Os incêndios, por exemplo, obrigaram a 2.180 intervenções e os acidentes de viação com feridos a 1.858.

O dia mais preenchido de 2019 foi o dia 10 de março, com os bombeiros a serem chamados 358 vezes. Já o dia 17 de agosto foi o mais calmo de 2019, com 112 operações.

A CGDIS tem 4.389 bombeiros, 3.801 dos quais são voluntários. Do total de efetivos do organismo, 19,42% são mulheres.



