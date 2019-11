As temperaturas vão subir ligeiramente, mas são esperados períodos de chuva forte e céu coberto.

Céu nublado e chuva para este fim de semana

Depois de muitos doces e travessuras, e com grande parte do comércio fechado no país, o ideal é passar este feriado num espaço interior e aquecido. O sol não se vai mostrar e a partir da tarde vai chover em todo o país.

No sábado, o cenário não é muito diferente. As temperaturas vão rondar os 7°C e os 12°C e o céu vai estar coberto de nuvens. É esperada chuva para todo o país, que se vai intensificar durante a noite e a manhã de domingo.

Se ainda não o fez, é melhor começar a pensar em pôr pneus de inverno A polícia recomenda andar com pneus de inverno entre outubro e a Páscoa.

Domingo a temperatura mínima vai atingir os 7°C e a máxima os 11°C . O céu vai continuar nublado, o vento vai soprar mais forte e a chuva não vai dar tréguas.

Durante a semana, as temperaturas vão descer ligeiramente e a chuva vai manter-se, pelo menos até quarta-feira, segundo o Meteolux.

E com a descida das temperaturas e mudança das condições meteorológicas, os automobilistas devem começar a pensar em adaptar as suas viaturas antes que a neve e o gelo se instalem nas estradas. O Código da Estrada é omisso quanto a uma data concreta de mudança de pneus, mas no site da polícia aconselha-se a que a transição para os pneus de inverno seja feita entre outubro e a Páscoa.