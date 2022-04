As medidas sanitárias são revogadas a partir de sexta-feira, 22 de abril.

Certificado de vacinação vai deixar de ser necessário para entrar no Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO As medidas sanitárias são revogadas a partir de sexta-feira, 22 de abril.

As restrições sanitárias de combate à covid-19 estão a desaparecer gradualmente, nomeadamente em relação aos critérios de entrada no Luxemburgo.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Europeus e o Ministério da Saúde informaram nesta quarta-feira que as medidas sanitárias impostas "às pessoas com idade superior a 12 anos e 2 meses que entrem no território do Grão-Ducado por via aérea são revogadas em 22 de abril de 2022", ou seja, já na sexta-feira.

Na prática, isto significa, que "os viajantes deixaram de ser obrigados a apresentar, no momento do embarque, um certificado de vacinação, um certificado de recuperação ou o resultado negativo de um teste de amplificação de ácidos nucleicos (NAAT) para a deteção do vírus SARS-CoV-2. RNA realizado menos de 48 horas antes do voo ou um teste rápido de antígeno SARS-CoV-2 realizado menos de 24 horas antes do voo", explica o comunicado.

No entanto, esta medida não se aplica a todos. Os viajantes de países terceiros são ainda obrigados a apresentar um certificado de vacinação ou um certificado de recuperação para a entrada no Luxemburgo. Estas restrições aplicam-se a todas as viagens para o Luxemburgo, independentemente do meio de transporte.

Os ministérios indicam que continuam em vigor as restrições temporárias às deslocações não essenciais ao Grão-Ducado para nacionais de países terceiros. Estes não podem entrar no território do Grão-Ducado, exceto num dos seguintes casos:

"Se forem titulares de uma autorização de residência ou de um cartão de residência de familiar de um cidadão da União, incluindo as pessoas abrangidas pelo Acordo de Saída entre a UE e o Reino Unido, bem como qualquer outra pessoa com direito de residência ou visto nacional de longa duração em conformidade com a legislação nacional de um Estado-Membro da União Europeia ou dos países associados ao espaço Schengen;

ou se preencherem uma das seguintes condições: possuir um certificado comprovativo de vacinação completo considerado equivalente no Luxemburgo;

ou se forem titulares de um certificado de reintegração considerado equivalente no Luxemburgo;

ou se forem residentes de um país terceiro incluído na lista de países terceiros cujos residentes não devem ser afetados por uma restrição temporária nas fronteiras externas;

ou se a sua viagem for considerada essencial ou se se enquadrar numa das exceções previstas para familiares de residentes luxemburgueses. Os interessados ​​devem, no entanto, possuir um certificado específico emitido pelas autoridades luxemburguesas".

Os detalhes das exigências em vigor e dos procedimentos a seguir antes de uma viagem ao Grão-Ducado podem ser consultados aqui.



