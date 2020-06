Depois dos desacatos de sexta-feira no Kinnekswiss, que envolveram uma centena de pessoas e acabaram com um ferido, a polícia voltou ontem a não ter mãos a medir para resolver uma situação idêntica, desta vez no Sauerpark, em Rosport.

Cerca de trinta pessoas envolvidas em confrontos em Rosport

Segundo um comunicado das autoridades policiais, o alerta foi dado por volta das 18:30.

Quando a polícia chegou ao parque, entre 20 a 30 pessoas estavam envolvidas em agressões, com recurso a barras de ferro. Segundo as autoridades a situação foi caótica. As autoridades falam na presença de 20 a 30 pessoas alcoolizadas e envolvidas em agressões.

Segundo o relatório da polícia, foi preciso chamar mais agentes ao local para tentar acalmar a situação. Oito pessoas foram levadas para o hospital, duas das quais em estado grave.

As autoridades já abriram um inquérito para apurar as circunstâncias exatas deste incidente. Daí lançarem um apelo a testemunhas.



