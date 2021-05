Cerca de 88 mil residentes do Luxemburgo fumam diariamente

A maior proporção de fumadores regista-se entre os jovens.

O Luxemburgo tem cerca de 135 mil fumadores - 26% da população -, dos quais 88 mil fumam diariamente. Os dados referentes a 2020 foram divulgados pelos TNS Ilres a pedido da Fundação Cancro, no âmbito do Dia Mundial Sem Tabaco que se assinala a 31 de maio. Em comparação com 2019, os dados mostram uma ligeira diminuição no número de fumadores, ano em que o número de fumadores foi anormalmente elevado: 27% da população.

Na média dos últimos dez anos 2019 e 2020 são os anos com mais fumadores. A última vez que a taxa esteve cima dos 25% foi em 2005, há 15 anos. As faixas etárias com a maior proporção de fumadores são os jovens, em que 33% entre os 18 e 24 anos disseram ter fumado em 2020. Também na faixa etária dos 25 aos 34 anos a taxa sobe para os 35%.

Outro dado que salta à vista é a taxa de tabagismo junto das mulheres que está em progresso constante, tendo passado de 18%, em 2016, para 25%, em 2020.

Tabagismo matou 7,7 milhões de pessoas no mundo em 2019 A China lidera a lista dos 10 países com mais fumadores em 2019, totalizando 341 milhões de consumidores de tabaco.

De acordo com a Fundação Cancro, os números comprovam que a lei anti-tabaco em vigor desde agosto de 2017 não obteve os resultados desejados. E defende que o preço do tabaco deveria aumentar substancialmente, por exemplo dos seis para os 20 euros. A medida seria uma boa forma de dissuasão, sobretudo entre os jovens, defende.

A proibição de publicidade nos locais de venda ou ainda a introdução de maços de cigarro neutros (sem marcas e imagens), são outras das exigências da Fundação Cancra para diminuir o número de fumadores no país.



