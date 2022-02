O centro de vacinação da Luxembourg Air Rescue, no Findel, onde só é administrada a dose de reforço, irá encerrar a 12 de fevereiro, uma vez que já não se justifica manter este centro aberto.

Covid-19

Cerca de 80% das pessoas elegíveis receberam vacina de reforço no Grão-Ducado

Susy MARTINS O centro de vacinação da Luxembourg Air Rescue, no Findel, onde só é administrada a dose de reforço, irá encerrar a 12 de fevereiro, uma vez que já não se justifica manter este centro aberto.

“A campanha à volta da vacina de reforço é positiva”, diz o Alto Comissário de Proteção Nacional, Luc Feller, à rádio estatal 100,7. Até agora, 80% das pessoas elegíveis à vacina de reforço aderiram a esta dose adicional.

Segundo Luc Feller, cerca de 430.000 pessoas do Luxemburgo receberam um convite para serem inoculadas com a dose de reforço, sendo que 340.000 já aderiram. Um número que satisfaz as autoridades.

Para além das pessoas que já receberam a dose suplementar, ainda há aquelas que já têm uma marcação para os próximos dias, o que coloca a taxa do Grão-Ducado numa boa posição a nível europeu. A taxa de participação é, no entanto, menos elevada junto dos jovens. Uma situação normal, segundo o Alto Comissário de Proteção Nacional, uma vez que estes foram inoculados muito mais tarde com a vacinação de base.

O centro de vacinação da Luxembourg Air Rescue, no Findel, onde só é administrada a dose de reforço, irá encerrar a 12 de fevereiro, uma vez que já não se justifica manter este centro aberto.

Segundo Luc Feller, na segunda semana de janeiro foram administradas nesse centro 50 mil doses do fármaco anti-covid. Um número que desceu para 23 mil na última semana e por isso já não é necessário manter o mesmo nível de capacidade de vacinação.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.