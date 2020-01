Cerca de 69% dos candidatos chumbam no concurso para vagas nas comunas

Trabalhar numa das 102 comunas do país não está ao alcance de qualquer um. É isso que revelam os resultados do último concurso de acesso ao estatuto de funcionário municipal.

Susy MARTINS Trabalhar numa das 102 comunas do país não está ao alcance de qualquer um. É isso que revelam os resultados do último concurso de acesso ao estatuto de funcionário municipal.

Segundo dados publicados pelo Ministério do Interior, mais de dois terços dos candidatos (68,56%) chumbaram nos exames em 2018. Em números absolutos isso significa que, naquele ano, apenas 348 dos 1.107 candidatos que foram a exame passaram.



O ministério revela também que, em 2018, estavam inscritas para ir a concurso mais de duas mil pessoas (2.079), mas na hora da verdade quase metade (972) não compareceu.

Para inverter esta situação, a ministra do Interior, Taina Bofferding, já tinha anunciado em março de 2019, que o exame de admissão à carreira de funcionário municipal ia ser modernizado, através da digitalização dos processos e de uma adaptação do exame às reais necessidades comunais.

Quer isto dizer que as regras vão mudar a partir de fevereiro. Quem quiser aceder a postos de trabalho nas autarquias passará a ter de ser aprovado, numa primeira fase, num concurso nacional de acesso à função pública.

Só depois de passar nesse exame é que o candidato poderá passar à segunda fase, que consiste numa avaliação das competências técnicas, da gestão da informação e da personalidade dos candidatos. O grau de dificuldade desses testes irá variar em função do posto de trabalho em questão.

As informações sobre as modalidades de participação e o calendário dos testes estão no site www.govjobs.public.lu, na secção “setor comunal”.

A primeira vaga de inscrições abre no início de fevereiro, ou seja, daqui a duas semanas.