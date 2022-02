De acordo com a polícia luxemburguesa, a manifestação decorreu de forma pacífica.

Protestos

Cerca de 60 pessoas manifestaram-se nas ruas do Luxemburgo

Redação De acordo com a polícia luxemburguesa, a manifestação decorreu de forma pacífica.

Várias dezenas de pessoas saíram mais uma vez às ruas da capital luxemburguesa para se manifestarem contra a política contra a Covid.

De acordo com a polícia luxemburguesa, a manifestação decorreu de forma pacífica. Às 13h30, as primeiras pessoas reuniram-se na Glacis. Cerca de três quartos de hora depois, a manifestação com cerca de sessenta manifestantes marchou ao longo da estrada Boulevard Robert Schuman. Pouco antes do Pont Rouge, pararam e regressaram à Glacis às 16h30. Um protesto que gerou alguma perturbação nas estradas. Uma pessoa foi interrogada e foi aberto um processo judicial.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.