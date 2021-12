Ao contrário da manifestação de ontem, o protesto de hoje decorreu de forma mais pacífica.

Cerca de 500 manifestantes participam na 'Marcha Branca' deste domingo

Depois da manifestação de ontem, a zona entre o Glacis e a Place de l'Europe voltou, este domingo à tarde, a ser palco de protestos contra as medidas sanitárias. Desta vez foi a iniciativa 'Marcha Branca' a levar para a rua, novamente, a sua contestação às regras de contenção da pandemia aplicadas pelo Governo.

Polícia recorre a canhões de água para controlar manifestantes Novos confrontos entre manifestantes e polícia ocorreram este sábado, pelo segundo fim de semana consecutivo, em protestos contra as medidas anticovid decretadas pelo governo.

No entanto, e ao contrário do que aconteceu ontem, o ambiente vivido na manifestação de hoje foi mais pacífico.

Segundo o Luxemburger Wort, que cita dados da polícia, cerca de 500 manifestantes da 'Marcha Branca' concentraram-se, ao início desta tarde, em frente à Philharmonie. O jornal acrescenta que não foram relatados distúrbios ou confrontos.

De forma silenciosa e com o branco a dominar as cores do protesto, os manifestantes saíram da Place de l'Europe, pouco depois das 15h em direção ao Glacis.

A 'Marcha Branca' vem sendo realizada a cada duas semanas desde setembro e tem defendido a mobilização pacífica dos cidadãos contra as restrições e as medidas sanitárias, tendo decorrido sem grandes incidentes até à data.



Apesar disso, a manifestação foi acompanhada por um forte contingente policial até cerca das 17h, quando os manifestantes começaram a desmobilizar e a dispersar-se. A Avenue John F. Kennedy e a rotunda Schuman foram temporariamente fechadas ao trânsito.

