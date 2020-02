As pessoas recusaram-se a sair na presença dos agentes que se viram obrigados a pedir o reforço da polícia grão-ducal.

Cerca de 50 transfronteiriços expulsos de um TGV

Cerca de 50 pessoas foram convidadas pelas autoridades luxemburguesas a retirar-se de um TGV que seguia de Luxemburgo a Paris, ontem, porque entraram na carruagem sem bilhete.



O revisor do TGV recusou que se mantivessem a bordo e chamou os agentes de segurança da CFL para tentar fazer com que as pessoas saíssem do comboio. As pessoas recusaram-se a sair na presença dos agentes que se viram obrigados a pedir o reforço da polícia grão-ducal.

Os passageiros tinham decidido entrar no TGV depois do comboio que se dirigia a Metz ter sido anulado. Segundo informou o porta voz da polícia grão-ducal ao jornal L’Essentiel, “a situação estava tensa, por isso os agentes de segurança chamaram a polícia”. “Havia muita gente na plataforma, os passageiros estavam agitados e tivemos de garantir a segurança no local”, acrescentou a mesma fonte.

O porta voz da SNCF declarou que este tipo de situação “acontece de vez em quando” e lembrou também que para entrar num TGV é “obrigatório ter um bilhete com reserva” afirmando ainda que entrar a bordo de um TGV com um bilhete normal para Metz só é “autorizado a titulo excecional, isso em caso de grandes perturbações mas é a SNCF é que tem de ter a iniciativa de convidar os passageiros e não eles mesmos decidirem”.