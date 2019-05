Há 47.998 portugueses inscritos no Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo para participarem na eleição dos 21 representares portugueses no Parlamento Europeu.

Cerca de 48.000 portugueses do Luxemburgo chamados a eleger os eurodeputados de Portugal

Manuela PEREIRA

O número foi avançado à Rádio Latina pelo Cônsul Gomes Samuel que sublinha que estes eleitores têm dois dias para exercer o seu direito de voto, no sábado e no domingo.

Os cerca de 360 milhões de cidadãos europeus começaram hoje a votar, na Holanda e no Reino Unido.

No Luxemburgo, a eleição dos seis eurodeputados luxemburgueses faz-se no domingo. Neste caso há 284.683 eleitores recenseados, dos quais 7.765 de nacionalidade portuguesa.

Já para a eleição dos 21 eurodeputados portugueses, os eleitores são chamados a votar, como referido anteriormente, no sábado e no domingo, no Consulado.

O Cônsul-Geral de Portugal no Luxemburgo revela ainda que há cerca de 144 mil portugueses inscritos naquele posto consular, 120 mil dos quais são residentes. Gomes Samuel faz questão de sublinhar que se trata de uma estimativa. O número real pode ser diferente, uma vez que há portugueses não se desvinculam dos registos do Consulado quando saem do país.

Há, então, cerca de 48 mil portugueses que estão recenseados no Consulado para eleger os 21 eurodeputados (num total de 751 deputados que terá o Parlamento Europeu). Um número importante de eleitores que só foi conseguido através da nova lei portuguesa do recenseamento automático. Antes da entrada em vigor da lei havia 2.163 eleitores naquele posto consular, segundo disse à Rádio Latina em fevereiro o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, que na altura estimou em 55.990 o número total de eleitores.

Informação útil para os portugueses do Luxemburgo e transfronteiriços

VOTO NOS 21 EURODEPUTADOS PORTUGUESES Está inscrito no Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo? Tem cartão de cidadão válido? Não está recenseado para eleger os eurodeputados do Luxemburgo? Se for o caso, então, está apto a eleger os eurodeputados de Portugal, graças à nova lei portuguesa de recenseamento automático. Verifique se está efetivamente recenseado no site: https://www.recenseamento.mai.gov.pt/ Caso se confirme a inscrição pode exercer o seu direito de voto (elegendo os 21 eurodeputados portugueses) nos dias 25 e 26 de maio, dirigindo-se ao Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo, entre as 08:00 e as 19:00. VOTO NOS SEIS EURODEPUTADOS LUXEMBURGUESES Inscreveu-se nos cadernos eleitorais da sua comuna de residência para eleger os eurodeputados do Luxemburgo? Se for o caso, então, deve ter recebido uma convocatória em casa, com as indicações da sua mesa de voto. Se não recebeu dirija-se à sua comuna de residência. As mesas de voto abrem no domingo, entre as 08:00 e as 14:00. Deve levar consigo a convocatória e um documento de identificação. No Luxemburgo o voto é obrigatório. Quem votar nos eurodeputados luxemburgueses não pode eleger os portugueses e vice-versa.



