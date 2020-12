Não é preciso sair de casa para pedir um certificado de residência ou do registo criminal. O Estado tem uma plataforma que permite tratar de uma série de procedimentos deste género e, segundo um novo estudo, os internautas estão a fazer bom uso dela.

Cerca de 40% dos internautas usam a plataforma Guichet.lu

Diana ALVES Não é preciso sair de casa para pedir um certificado de residência ou do registo criminal. O Estado tem uma plataforma que permite tratar de uma série de procedimentos deste género e, segundo um novo estudo, os internautas estão a fazer bom uso dela.

De acordo com um estudo do Instituto Nacional de Estatística (Statec), 40% dos internautas utilizam a plataforma Guichet.lu, assim como outros sites do Estado, para tratar de procedimentos administrativos, embora recorram também ao e-mail, telefone e atendimento presencial. Porém, o uso exclusivo da administração digital abrange apenas 6%. E a maioria gostaria que fosse possível tratar mais questões administrativas no portal.

O inquérito do Statec revela, por exemplo, que os utilizadores recorrem ao Guichet.lu sobretudo para tratar de questões relacionadas com os impostos (41%), seguindo-se depois os pedidos de certificados do registo criminal.

Sobre o perfil dos internautas, o instituto conclui que o nível de utilização é mais elevado entre os homens e entre os internautas dos 25 aos 44 anos. Além disso, o recurso às plataformas online aumenta consoante as qualificações.

Além da Internet, o telefone surge como o meio de contacto mais frequente com as administrações públicas. Ao longo de 2020, 50% dos internautas contactaram os serviços públicos por telefone, 37% por e-mail e 29% optaram por dirigir-se ao local. O Statec ressalva, porém, que os atendimentos no local poderão ter sido afetados pelas restrições ligadas à pandemia. Apenas 6% realizaram os seus procedimentos exclusivamente através das plataformas online.

Entre os vários sites do Estado, o portal Guichet.lu/MyGuichet.lu surge como o mais popular, sendo conhecido por 83% dos internautas. O pódio é completado pelo site do governo (gouvernement.lu) e pelo site da Caixa Nacional de Saúde (cns.lu). O gabinete de estatísticas frisa no entanto que “conhecer” não significa “utilizar”.

Quanto aos procedimentos que os utilizadores gostariam de poder tratar através da Internet, a renovação do bilhete de identidade aparece no topo das preferências. Cerca de 65% das pessoas sondadas gostariam de poder realizar todo o processo de renovação do documento através da Internet.



