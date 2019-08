Cerca de 4,7% dos jovens entre os 15 e os 24 anos de idade não têm trabalho, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (STATEC) divulgados à margem deste Dia Internacional da Juventude.

Cerca de 4,7% dos jovens não têm trabalho

Cerca de 4,7% dos jovens entre os 15 e os 24 anos de idade não têm trabalho, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (STATEC) divulgados à margem deste Dia Internacional da Juventude.

A taxa de desemprego dos residentes com aquelas idades é ligeiramente superior à do grupo etário dos 25 aos 54 anos, que ronda os 4,5%.

As estatísticas revelam que o desemprego dos jovens é mais pronunciado entre os homens do que entre as mulheres, com 5,5% contra 3,8%.

Segundo o STATEC, 28,4% dos residentes com idades entre os 15 e os 24 estão empregados, cerca de 66,9% estão a estudar e 5,3% correspondem aos chamados “NEETs”. Quer isto dizer que ao longo dos últimos quatro anos não estavam nem a trabalhar nem a estudar. Mesmo assim, a taxa é bastante inferior à média da zona euro, onde, em 2018, ultrapassava os 10%.

Ainda sobre o mercado de trabalho, os dados do gabinete de estatística indica que entre os residentes dos 20 aos 34 anos que terminaram o ensino secundário nos últimos três anos, 78,5% têm trabalho.