Cerca de 4.000 pessoas já foram testadas no Findel. Três dezenas tinham o vírus

Cerca de 4.000 pessoas já fizeram o teste de diagnóstico da covid-19 no aeroporto do Findel. Os exames detetaram 31 infeções pelo novo coronavírus, segundo dados divulgados no Parlamento por um representante do Ministério da Saúde.

Recorde-se que os passageiros que aterram no Luxemburgo recebem um 'voucher lux-Airport' que lhes permite fazer a análise de forma gratuita no local. O exame é voluntário e, segundo o Ministério da Saúde, a taxa de participação ronda para já os 15%. O objetivo deste projeto-piloto é testar quem entra em território nacional.

O Governo quer por isso lançar um projeto semelhante para testar viajantes na gare ferroviária da cidade do Luxemburgo (ver caixa ao lado) e tenciona também cooperar com as agências de viagens e operadores turísticos.

Questionado sobre se o executivo pretende implementar postos de testes nas suas fronteiras terrestres, visto que muitas pessoas estão a optar por ir de férias de carro, o representante do ministério adiantou que a criação desse tipo de postos não está nos planos do Executivo, acrescentando, no entanto, que "as autoridades estão a trabalhar em ideias e alternativas".



