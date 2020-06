A última mulher retida no centro do Findel foi transferida para a Holanda a 27 de fevereiro, enquanto a última família com filhos permaneceu retida até 3 de março.

Cerca de 30 pessoas foram libertadas do centro de retenção desde março

Cerca de 30 pessoas foram libertadas do centro de retenção do Findel desde o passado mês de março. Nove delas saíram durante a crise pandémica, "por ser materialmente impossível" a sua expulsão do país, no contexto do confinamento. Outras 19 saíram antes do estado de crise, também em março, devido à reorganização daquele centro e por ser "improvável" uma saída dentro do prazo previsto.

A explicação foi dada pelo ministro da Imigração e do Asilo, Jean Asselborn, em resposta a uma questão parlamentar dos deputados do déi Lénk, David Wagner e Marc Baum. Até 29 de maio, o centro de retenção do Findel contava apenas com 25 detidos, todos homens solteiros.

Transferidos para Kirchberg

Questionado sobre onde foram colocadas as cerca de 30 pessoas libertadas desde março, Jean Asselborn respondeu que foram transferidas para a estrutura de acolhimento de emergência de Kirchberg (Structure d’Hébèrgement d’Urgence du Kirchberg, SHUK), na falta de meios próprios de alojamento.

No entanto, a permanência destas pessoas não pode ser regularizada no país, já que obtiveram uma decisão de expulsão e proibição de entrada no Luxemburgo. Para já, e tendo em conta a crise sanitária, o ministro garantiu que a validade das autorizações de residência e os vistos foram prolongados, e que foi apresentado no Parlamento, em maio, um projeto de lei que introduz medidas temporárias sobre livre circulação de pessoas e a imigração.



