Cerca de 30% dos estabelecimentos abriram as suas esplanadas

A Federação Nacional dos proprietários de Hotéis, Restaurantes e Cafés do Grão-Ducado (HORESCA) saúda a decisão do Governo de reabrir as esplanadas dos cafés e restaurantes a partir de 7 de abril, no entanto relembra que muitas empresas não têm esplanadas e que a meteorologia no Luxemburgo não é sempre “clemente” para que as pessoas possam usufruir do espaço exterior.