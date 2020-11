Cerca de 270 multas por desrespeito das regras anti-covid, sobretudo recolher obrigatório

A polícia multou cerca de 270 pessoas na semana passada por desrespeito das regras anti-covid, sobretudo do recolher obrigatório entre as 23:00 e as 06:00.

Diana ALVES A polícia multou cerca de 270 pessoas na semana passada por desrespeito das regras anti-covid, sobretudo do recolher obrigatório entre as 23:00 e as 06:00.

Do total de 270 multas, 36 foram passadas na última sexta-feira, no âmbito de uma operação de fiscalização do recolher obrigatório na zona norte, entre Ettelbruck e Diekirch. De acordo com o relatório da polícia divulgado esta terça, os agentes fizeram um total de 360 fiscalizações ao cumprimento das regras, um pouco por todo o país. O recolher obrigatório e as medidas de segurança em restaurantes e cafés estiveram no centro da operação das autoridades.

Em 25 casos, foram instaurados autos ('procès verbaux', em francês) contra lojas, cafés e restaurantes. Os agentes procederam ao registo das contra-ordenações, que são depois encaminhadas para os organismos competentes, podendo levar a multas ou à abertura de um processo. Em causa estiveram sobretudo infrações ao horário de encerramento obrigatório dos estabelecimento. Segundo a polícia, a maior parte das violações foi registada na cidade do Luxemburgo.

No relatório semanal as autoridades destacam ainda o caso de um restaurante em Esch-sur-Alzette que, na noite de sexta-feira, foi apanhado a violar o limite de clientes que podem estar sentados à mesma mesa e o limite máximo de pessoas que podem estar simultaneamente dentro do estabelecimento. Relembre-se que o número máximo de pessoas é de 100.

