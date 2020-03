Cerca de 62% dos trabalhadores do sistema de saúde do Luxemburgo vivem na Alemanha, Bélgica e França.

Cerca de 2000 quartos disponíveis para transfronteiriços

Redação

Os trabalhadores transfronteiriços do setor da saúde foram convidados, na segunda-feira, a mudarem-se com as suas famílias para o Grão-Ducado para estarem o mais próximo possível do seu local de trabalho.

As unidades hoteleiras e particulares comunicaram as suas disponibilidades ao Ministério das Classes Médias e do Turismo. Até agora foram disponibilizadas cerca de duas mil camas. "O que superou as nossas expetativas", reconhece o Governo. Atualmente, cerca de 18 mil profissionais do setor da saúde e da assistência estão todos mobilizados para o combate ao coronavírus Covid-19.

As três "Maisons médicales" do Luxemburgo acolhem a partir desta quarta-feira, 18 de março, pacientes que apresentam sintomas do coronavírus Covid-19. O objetivo é concentrar os pacientes potencialmente infetados fora dos serviços de urgência. O governo luxemburguês decretou o estado de emergência durante os próximos três meses, até junho.



